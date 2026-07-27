В Баку произошел пожар на одном из объектов - ВИДЕО

В Бинагадинском районе Баку вспыхнул пожар на одном из объектов, расположенном на автодороге Бинагади - Новханы - Мехдиабад.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании поступила на горячую линию ведомства "112", после чего к месту происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Несмотря на сильный ветер, пожарным удалось оперативно локализовать возгорание и не допустить распространения огня на прилегающую территорию.

В настоящее время операция по полной ликвидации пожара продолжается.