https://news.day.az/society/1850446.html В Баку произошел пожар на одном из объектов - ВИДЕО В Бинагадинском районе Баку вспыхнул пожар на одном из объектов, расположенном на автодороге Бинагади - Новханы - Мехдиабад.

В Баку произошел пожар на одном из объектов - ВИДЕО

Общество, 27 июля 2026 13:25 (UTC +04:00) 1 697
В Баку произошел пожар на одном из объектов

В Бинагадинском районе Баку вспыхнул пожар на одном из объектов, расположенном на автодороге Бинагади - Новханы - Мехдиабад.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании поступила на горячую линию ведомства "112", после чего к месту происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Несмотря на сильный ветер, пожарным удалось оперативно локализовать возгорание и не допустить распространения огня на прилегающую территорию.

В настоящее время операция по полной ликвидации пожара продолжается.

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