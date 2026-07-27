https://news.day.az/officialchronicle/1850457.html Отозван генеральный консул Азербайджана в Карсе Отозван генеральный консул Азербайджана в городе Карс. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение. Согласно распоряжению, Замин Мамед оглу Алиев отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.
Отозван генеральный консул Азербайджана в Карсе
Отозван генеральный консул Азербайджана в городе Карс.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение.
Согласно распоряжению, Замин Мамед оглу Алиев отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.
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