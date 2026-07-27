Число жертв жары в Испании приближается к 4 тысячам - ВИДЕО

Число погибших из-за аномальной жары в Испании с начала 2026 года превысило 3,8 тысячи человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

По его словам, экстремально высокие температуры остаются одной из главных угроз для здоровья населения. Наибольшему риску подвержены пожилые люди, дети, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее власти Испании неоднократно вводили максимальный уровень погодной опасности в ряде регионов. В отдельных районах температура воздуха превышала 42-44 градуса. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы, соблюдать питьевой режим и избегать длительного воздействия солнечных лучей.