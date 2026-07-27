В Иране заявили об отсутствии переговоров с США

В настоящее время Иран не ведет никаких переговоров с Соединенными Штатами Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на сегодняшней пресс-конференции в Тегеране.

"В ряде СМИ распространяется информация о ведении переговоров между Ираном и США. В настоящее время Иран не ведет никаких переговоров с США", - отметил он.

Бегаи добавил, что Иран в настоящее время ведет переговоры, и на основе этих переговоров могут быть сделаны различные аналитические выводы. Иран в настоящее время ведет переговоры с Оманом с целью принятия необходимых мер, касающихся Ормузского пролива.

"Переговоры между Ираном и Оманом по вопросам Ормузского пролива не имеют никакого отношения к США. Как два прибрежных государства, Иран и Оман продолжают переговоры об управлении проходом судов через Ормузский пролив", - заявил он.

Бегаи также отметил, что Ормузский пролив оставался открытым до 28 февраля. По его словам, нынешняя ситуация в проливе стала результатом атак США и Израиля против Ирана. Он добавил, что из-за действий США Ормузский пролив закрыт.

Напомним, что очередной виток напряженности в американо-иранских отношениях начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США нанесли несколько серий ударов по территории Ирана под предлогом того, что это является ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе, что стало первым подобным инцидентом после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территориях Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.