"Азнефть" усилила меры безопасности из-за погоды

В связи с нестабильными погодными условиями и ветреной погодой на территории Азербайджана на производственных объектах Производственного объединения "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ПО "Азнефть".

"Ограничено проведение опасных работ, в рамках трудовых норм реализованы соответствующие меры для защиты здоровья людей. На всех объектах ведется непрерывное информирование, текущая ситуация сохраняется под контролем", - говорится в информации.

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