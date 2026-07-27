https://news.day.az/society/1850433.html "Азнефть" усилила меры безопасности из-за погоды В связи с нестабильными погодными условиями и ветреной погодой на территории Азербайджана на производственных объектах Производственного объединения "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности. Как передает Day.Az, об этом сообщает ПО "Азнефть".
"Азнефть" усилила меры безопасности из-за погоды
В связи с нестабильными погодными условиями и ветреной погодой на территории Азербайджана на производственных объектах Производственного объединения "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ПО "Азнефть".
"Ограничено проведение опасных работ, в рамках трудовых норм реализованы соответствующие меры для защиты здоровья людей. На всех объектах ведется непрерывное информирование, текущая ситуация сохраняется под контролем", - говорится в информации.
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