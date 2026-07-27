Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с проведением в Азербайджане FIFA U-15 World Cup

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проведением в 2026 году в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"На заседании Бюро Совета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) от 25 июня 2026 года было принято решение о проведении в Азербайджане 22-31 октября 2026 года первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Проведение в Азербайджане первого в истории спорта чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет послужит дальнейшему укреплению растущего авторитета нашей страны на международной спортивной арене, развитию футбола и обогащению опыта, накопленного Азербайджаном в сфере организации престижных соревнований.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения достойного проведения в 2026 году в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет постановляю:

1. Возложить координацию мер и решение необходимых вопросов, связанных с проведением в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет, на Организационный комитет, созданный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2025 года номер 849 в связи с проведением в 2027 году в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.