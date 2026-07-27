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Путь к взаимопониманию лежит через культуру - Нигяр Ахундова на платформе Baku Network - ВИДЕО

Путь к взаимопониманию лежит через культуру. Как передает Day.Az, об этом сказала известный общественно-политический деятель Азербайджана, доктор философии по искусствоведению и музыковед Нигяр Ахундова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".