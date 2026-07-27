https://news.day.az/society/1850435.html Путь к взаимопониманию лежит через культуру - Нигяр Ахундова на платформе Baku Network - ВИДЕО Путь к взаимопониманию лежит через культуру. Как передает Day.Az, об этом сказала известный общественно-политический деятель Азербайджана, доктор философии по искусствоведению и музыковед Нигяр Ахундова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Путь к взаимопониманию лежит через культуру - Нигяр Ахундова на платформе Baku Network - ВИДЕО
Путь к взаимопониманию лежит через культуру.
Как передает Day.Az, об этом сказала известный общественно-политический деятель Азербайджана, доктор философии по искусствоведению и музыковед Нигяр Ахундова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
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