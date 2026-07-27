В ШОС хотят создать торгово-инвестиционную палату

Президент Центральноазиатской международной торговой палаты Максат Чакиев в ходе пленарного заседания Форума средств массовой информации и аналитических центров ШОС, проходящего в Бишкеке, представил ряд предложений, направленных на расширение экономического взаимодействия между государствами - членами организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая перед участниками форума, он подчеркнул, что в условиях современных глобальных вызовов политическое доверие должно находить практическое отражение в эффективных экономических механизмах, стимулирующих развитие торговли, инвестиционной деятельности и транспортной взаимосвязанности.

По словам Максата Чакиева, мировая экономика переживает период повышенной нестабильности - нарушаются логистические цепочки, усиливаются торговые барьеры, а привычные маршруты становятся менее надежными. В таких условиях именно доверие между странами приобретает ключевое значение для устойчивого экономического развития.

Одним из предложений главы Центральноазиатской международной торговой палаты стало создание Центрального экономического пространства, которое объединит транспортные коридоры, производственные цепочки, энергетическую инфраструктуру и финансовые механизмы государств региона и стран-партнеров.

Кроме того, Максат Чакиев выступил с инициативой формирования Международной торгово-инвестиционной палаты ШОС. По его мнению, такая структура сможет объединить национальные и региональные торговые палаты, бизнес-ассоциации и компании государств - членов организации, став постоянной платформой для координации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Международная торговая палата ШОС должна стать практической и операционной площадкой, которая будет способствовать взаимодействию делового сообщества и реализации совместных экономических проектов", - отметил Максат Чакиев.

Он также сообщил, что Центральноазиатская международная торговая палата готова выступить инициатором создания такого постоянного механизма сотрудничества.

Напомним, что сегодня в Бишкеке впервые проходит Форум СМИ и аналитических центров государств - членов ШОС. Организаторами мероприятия выступили Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар" и китайское информационное агентство "Синьхуа". Форум собрал около 250 представителей из 26 стран, среди которых руководители ведущих информационных агентств, представители средств массовой информации, аналитических центров, научного сообщества, государственных структур и международных организаций.

Главная тема форума - "ШОС в новую эпоху: от взаимопонимания к практическому сотрудничеству". В рамках пленарных заседаний и тематических дискуссий участники обсуждают перспективы международного информационного сотрудничества, цифровую трансформацию медиасферы, гуманитарное взаимодействие и актуальные вызовы современного глобального информационного пространства.