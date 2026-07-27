https://news.day.az/society/1850408.html В Карабахском оросительном канале утонул мужчина - ВИДЕО 26 июля 2026 года на горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что один человек утонул на участке Карабахского оросительного канала, проходящем через село Ашагы Авшар Агджабединского района. Об этом передает Day.Az со ссылкой на МЧС.
В Карабахском оросительном канале утонул мужчина - ВИДЕО
26 июля 2026 года на горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что один человек утонул на участке Карабахского оросительного канала, проходящем через село Ашагы Авшар Агджабединского района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на МЧС.
В связи с поступившей информацией к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В настоящее время поиски ведутся в направлениях, где предположительно утонул Ибрагимов Орхан Фейруз оглу 1993 года рождения.
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