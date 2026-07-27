ВВС Иордании перехватили два БПЛА

Самолеты ВВС Иордании сбили два беспилотника, которые были нацелены на объекты на территории страны. Об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на источник в главном командовании ВС королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным собеседника агентства, инцидент не повлек за собой какой-либо материальный ущерб, информация о пострадавших не поступала.