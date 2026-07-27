https://news.day.az/world/1850474.html ВВС Иордании перехватили два БПЛА Самолеты ВВС Иордании сбили два беспилотника, которые были нацелены на объекты на территории страны. Об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на источник в главном командовании ВС королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
ВВС Иордании перехватили два БПЛА
Самолеты ВВС Иордании сбили два беспилотника, которые были нацелены на объекты на территории страны. Об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на источник в главном командовании ВС королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным собеседника агентства, инцидент не повлек за собой какой-либо материальный ущерб, информация о пострадавших не поступала.
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