Обнародовано число пострадавших из-за сильного ветра в Баку

В связи с неблагоприятными погодными условиями 27 июля в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило четыре вызова по Баку.

Об этом сообщили Day.Az в TƏBİB.

"По вызовам на места происшествий были направлены бригады скорой медицинской помощи. В результате сильного ветра пострадали четыре человека - двое мужчин и две женщины.

Двое из них - женщина и мужчина - были госпитализированы в Клинический медицинский центр. Лечение одного мужчины продолжается в отделении нейрохирургии КМЦ, его состояние оценивается как стабильное, а одна женщина после оказания ей необходимых медицинских услуг ввиду удовлетворительного состояния была выписана домой для амбулаторного лечения.

Ещё два человека были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, подведомственный Министерству здравоохранения", - говорится в сообщении.