Гороскоп на 28 июля - Новые возможности и вызовы!

Сегодня звезды гороскопа склоняют идти на поводу своих желаний - даже самых мимолетных, так что постарайтесь не потерять голову. Роман, завязанный в этот день, вряд ли окажется долговечным, поэтому вместо флирта с незнакомцем лучше от души пофлиртовать с собственным бой-френдом или даже мужем. Поверьте, вы не пожалеете: темперамент у всех сегодня на высоте! Вообще день может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Сегодня хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня - день, когда ситуация предоставит Овну возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Овну благоприятствование в любых сферах - от бизнеса и карьеры до любви - а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. "Удача - удел тех, кто ее заслужил" - эта фраза должна стать девизом Овна на сегодня. Ну а если Овен не захочет добиваться милостей от судьбы - что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться "лежачим камнем", отказываясь от заманчивых перспектив?

Телец

Сегодня - день, который Тельцу стоит посвятить общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Тельцу легче обычного. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Телец пока одинок, сегодня он может завести романтическое знакомство.

Близнецы

Сегодня звезды в гороскопе Близнецов образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Близнецы будут полны сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача им по плечу. Однако при этом день не сулит им легких путей - наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Близнецы смогут проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба сегодня поставит перед ними препятствие или потребует напряжения всех сил - только так Близнецы смогут сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Рак

Сегодня день предвещает Раку счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Рака принятия быстрых решений. Поэтому совет для Рака сегодня простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Лев может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур... Сегодня Льву достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой, а внутренняя организованность не даст наделать ошибок!

Дева

Чего сегодня точно не стоит делать Деве, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет ее туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, она будет чувствовать себя как рыба в воде! Сегодня день наделяет Деву такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, она без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют сегодня Деве воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Весы

Сегодня - день, когда Весы имеют шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство - это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сегодня сложится так, что помощь будет оказана Весам, а может быть, они сами в нужный момент подставят кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст им повод задуматься над тем, какие люди находятся с ними рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы - в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Скорпиону будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Скорпион сегодня не хочет оказаться "крайним", звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Стрелец

Сегодня Стрельцу волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов - события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что сегодня состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться - тут уж как повезет. А чтобы действия Стрельца не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Козерог

Сегодня ситуация может вынудить Козерога защищать свои интересы - и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Козерога способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды гороскопа советуют Козерогу воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров, и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Водолей

Сегодня Водолею стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Водолея будет обострена до предела, а голос подсознания - слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Водолею прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои "хочу"-"не хочу" - они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У них может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека они уже видели, а какая-то ситуация им знакома... Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Рыб мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Рыбы способны угадывать развитие событий и могут проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.