https://news.day.az/society/1850566.html В Баку в жилом доме обнаружено тело мужчины В Баку в одном из жилых домов обнаружено тело мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Len.az, инцидент произошел в поселке Баил Сабаильского района столицы, в доме №65 на улице Э. Азизова.

В Баку в жилом доме обнаружено тело мужчины

Общество, 27 июля 2026 23:23 (UTC +04:00) 939
В Баку в жилом доме обнаружено тело мужчины

В Баку в одном из жилых домов обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Len.az, инцидент произошел в поселке Баил Сабаильского района столицы, в доме №65 на улице Э. Азизова.

В ходе проведенных мероприятий было установлено, что погибшим является проживавший по этому адресу Гардашхан Рафиг оглу Гусейнли, 1995 года рождения.

По имеющейся информации, мужчина страдал нервным заболеванием. Кроме того, сообщается, что он злоупотреблял алкоголем.

По данному факту проводится расследование.

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