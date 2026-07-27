Европейцам предложили выбрать дизайн новых банкнот евро

Жители стран Европейского Союза смогут принять участие в выборе дизайна новых банкнот евро, которые впервые с момента введения единой европейской валюты в 2002 году получат обновленный внешний вид.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Европейский центральный банк (ЕЦБ) вынес на общественное обсуждение десять финальных вариантов оформления, подготовленных международным жюри. В ходе онлайн-голосования европейцам предстоит выбрать одно из двух тематических направлений - изображения выдающихся деятелей европейской культуры и науки либо природные мотивы с реками и птицами.

Среди кандидатов на размещение на банкнотах - немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, французско-польский ученый Мария Склодовская-Кюри и греко-американская оперная певица Мария Каллас. В ЕЦБ отмечают, что эти личности внесли значительный вклад в развитие европейского культурного наследия и получили международное признание.

Альтернативная концепция посвящена природе Европы. На лицевой стороне банкнот предлагается разместить изображения рек и различных видов птиц, включая зимородка, известного своими охотничьими способностями. На оборотной стороне планируется изобразить европейские институты, библиотеки и общественные площади, символизирующие демократию, образование и общественную жизнь.

В последние недели тема будущего дизайна евро активно обсуждалась в странах ЕС и социальных сетях. Пользователи предлагали самые разные идеи - от изображения прикрепленной к пластиковой бутылке крышки до окна согласия на использование файлов cookie. Однако ни одно из этих шуточных предложений не вошло в число финалистов.

Голосование продлится до 21 сентября и носит консультативный характер. Окончательное решение о внешнем виде новых банкнот примет специальный совет Европейского центрального банка в начале следующего года. При этом будут учтены не только результаты общественного голосования, но и мнения около двадцати экспертов в области дизайна, коммуникаций и истории культуры.

Несмотря на то что Швеция не входит в еврозону и сохранила национальную валюту, шведские граждане также могут проголосовать.