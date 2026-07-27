https://news.day.az/society/1850525.html Названо число трудоустроенных лиц с инвалидностью в этом году Государственное агентство занятости в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения продолжает меры по повышению занятости лиц с инвалидностью. Об этом Day.Az сообщили в агентстве. В этом году при поддержке агентства подходящей работой были обеспечены 2100 лиц с инвалидностью.
Названо число трудоустроенных лиц с инвалидностью в этом году
Государственное агентство занятости в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения продолжает меры по повышению занятости лиц с инвалидностью.
Об этом Day.Az сообщили в агентстве.
В этом году при поддержке агентства подходящей работой были обеспечены 2100 лиц с инвалидностью.
В целях расширения их доступа на рынок труда были организованы курсы профессиональной подготовки.
В текущем году к этим курсам были привлечены 224 лица с инвалидностью и успешно завершившим обучение оказано содействие в трудоустройстве.
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