Армянский "политолог" заврался про анклавы - знания на двойку

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянская "политическая мысль" снова решила поспорить с географией и реальностью. "Политолог" Мигран Шахзадеян, если его таковым можно называть, заявил, что никаких анклавов в законодательстве СССР якобы не существовало.

"Складывается впечатление, что власти Армении готовы сдать Азербайджану территории страны, назвав их "анклавами". На самом деле никаких анклавов в законодательстве СССР не существовало, и ссылки на Алма-Атинскую декларацию не выдерживают никакой критики. Применение термина "анклав" для какой-либо территории Армении не может основываться на каких-то картографических или исторических данных", - утверждает "политолог".

Шахзадеян, конечно же, использует примитивную словесную уловку. В советском законодательстве действительно не было отдельной категории под названием "анклав". Она там и не требовалась. Анклав - географическое определение территории, принадлежащей одной республике и окруженной землями другой. Наличие такой территории устанавливается административными границами, картами и официальными справочниками. География разрешения у Шахзадеяна не спрашивает.

Конституция СССР прямо устанавливала, что территория союзной республики не могла быть изменена без ее согласия, а изменение межреспубликанских границ требовало соглашения сторон и утверждения союзными органами. Этого вполне достаточно для определения принадлежности территории. Отдельный закон с торжественным названием "О создании анклава Кярки" никому не был нужен.

В официальном справочнике Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР об административно-территориальном делении на 1 января 1977 года село Кярки указано в составе Садаракского сельсовета Ильичевского района Нахчыванской АССР. Советские карты также обозначали этот участок как часть Азербайджанской ССР. Его расположение внутри Армянской ССР превращало Кярки в азербайджанский эксклав и одновременно в анклав на территории Армении. Шахзадеян этот момент "умело" упустил.

Название "Тигранашен" появилось уже после установления армянского контроля над Кярки. Переименование захваченного села не создает право на территорию. Чтобы превратить азербайджанское село в армянское, мало поменять табличку и выступить на пресс-конференции.

Логика Шахзадеяна становится еще забавнее при упоминании "Арцвашена" (Башкенд). В Армении называют его своей суверенной территорией, расположенной внутри Азербайджана. Получается очень удобная география по Шахзадеяну: армянский анклав существует, а азербайджанские нет.

Столь же беспомощно звучит его попытка отвергнуть Алма-Атинскую декларацию. Азербайджан и Армения подписали ее в декабре 1991 года, признав территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. В 2022 году Президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян вновь подтвердили, что этот документ станет основой делимитации. Конституционный суд Армении в 2024 году указал, что при определении границы должны использоваться юридически обоснованные документы и карты, существовавшие на момент распада СССР.

Шахзадеян может сколько угодно изображать из себя гения географии, однако его мнение не имеет никакой силы. Конституция СССР, Алма-Атинская декларация, решение Конституционного суда Армении, официальные советские справочники и карты Генерального штаба СССР продолжат существовать независимо от его выступлений.

Упоминание стратегического значения Кярки также не спасает его позицию. Через этот район проходит важная дорога, связывающая Ереван с югом страны и Ираном. Шахзадеян фактически объяснил, почему вопрос возвращения села вызывает у него такое беспокойство. Удобство транспортного маршрута не определяет государственную принадлежность земли. Иначе границы пришлось бы постоянно передвигать вслед за новыми дорогами.

Азербайджан требует восстановления контроля над территорией, которая на момент распада СССР входила в состав Азербайджанской ССР. Эту принадлежность подтверждают официальные административные и картографические документы.

Вот и весь уровень реваншистских политологов в Армении. Шахзадеян сделал "громкое" заявление, даже не удосужившись изучить документы и разобраться в вопросе границ, а затем выдал собственные фантазии за исторический и юридический факт. Называть его политологом после такого значит издеваться над политологией.