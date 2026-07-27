В Баку в море утонула девочка, еще троих удалось спасти

В поселке Говсан Сураханского района Баку, примерно в одном километре от ближайшего спасательного поста, на неохраняемом участке моря утонула 13-летняя девочка.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), после поступления информации к месту происшествия были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

Благодаря оперативно проведенной спасательной операции удалось спасти трех человек - Айсель Алиеву (1985 года рождения), Эльмиру Рустамову (2009 года рождения) и Нурай Рустамову (2019 года рождения).

Тело Айлин Рустамовой (2013 года рождения) было обнаружено водолазами и передано соответствующим службам.

МЧС в очередной раз призвало граждан строго соблюдать правила безопасности, не купаться в необорудованных и неохраняемых местах, а также не заходить в море при ветреной погоде.