https://news.day.az/sport/1850487.html Третий тур юношеской лиги по дзюдо соберет 670 участников Третий тур лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет пройдет 29-31 июля в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях примут участие 670 дзюдоистов из 86 клубов и спортивных обществ - 523 юноши и 147 девушек. Спортсмены выступят в 16 весовых категориях.
Третий тур юношеской лиги по дзюдо соберет 670 участников
Третий тур лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет пройдет 29-31 июля в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях примут участие 670 дзюдоистов из 86 клубов и спортивных обществ - 523 юноши и 147 девушек. Спортсмены выступят в 16 весовых категориях.
Этот тур станет заключительным в нынешнем году. Его результаты сыграют важную роль при формировании рейтинга дзюдоистов.
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