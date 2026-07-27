Третий тур юношеской лиги по дзюдо соберет 670 участников

Третий тур лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет пройдет 29-31 июля в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях примут участие 670 дзюдоистов из 86 клубов и спортивных обществ - 523 юноши и 147 девушек. Спортсмены выступят в 16 весовых категориях.

Этот тур станет заключительным в нынешнем году. Его результаты сыграют важную роль при формировании рейтинга дзюдоистов.