В Мингячевире завершился пятый Baku Jazz Camp - ФОТО

В Мингячевире завершился пятый Jazz Camp, организованный Baku Jazz Festival при поддержке Министерства молодежи и спорта. В рамках лагеря состоялись второй тур и финал ежегодного международного джазового конкурса I Am Jazzman. Проект ежегодно реализуется с целью выявления молодых талантов, поддержки молодых музыкантов и популяризации джазового искусства в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ранее Baku Jazz Camp проводился в Гахе, Лянкяране, Газахе и Губе, став за эти годы одной из самых успешных образовательных инициатив в области музыки. Более 50 молодых музыкантов, начинающих исполнителей джаза ежегодно принимают участие в лагере, совершенствуют исполнительское мастерство, посещают мастер-классы, обмениваются опытом и находят единомышленников.

Традиционно завершением лагеря становится большой гала-концерт для жителей города, принимающего проект. Такие концерты не только знакомят региональную публику с современным джазом, но и способствуют развитию интереса к этому музыкальному направлению. По словам директора проекта Лейлы Эфендиевой, которая уже 20 лет руководит конкурсом I Am Jazzman, не редко после проведения лагерей молодые люди из регионов обращались к организаторам Baku Jazz Festival с просьбой помочь им начать заниматься джазовой музыкой. Конкурс и лагерь I Am Jazzman являются неотъемлемой частью Baku Jazz Festival и важной площадкой для открытия новых имен в азербайджанском джазе.

В программу Baku Jazz Camp вошли мастер-классы известных музыкантов Раина Султанова, Шаина Новрасли, Валида Агаева и Вагифа Алиева. Участники получили практические знания по игре на духовых, клавишных и ударных инструментах, а также по теории музыки.

По итогам конкурса победителями I Am Jazzman 2026 были вручены дипломы, денежные премии, памятные подарки. Ими стали: первое место - пианист Мирсамад Новраслы, второе место - пианист Джавад Меммедсадых, третье место - бас-гитарист Зия Алишев.