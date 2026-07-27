Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов возобновить "очень жесткие военные действия" против Ирана, если дипломатические усилия не приведут к соглашению.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в интервью Axios.

По словам Трампа, он согласился приостановить американские удары по Ирану после просьб посредников дать переговорам еще один шанс. Сейчас дипломатические усилия сосредоточены на восстановлении судоходства через Ормузский пролив и подготовке к переговорам по новому ядерному соглашению.

"Если переговоры не увенчаются успехом, мы вернемся к очень жестким военным действиям", - заявил Трамп, добавив, что не намерен долго ждать результатов дипломатии. По его словам, "либо все быстро продвинется вперед, либо ничего не произойдет".