Nvidia предупреждает о подорожании GPU - рынок уже отреагировал

На рынке видеокарт зафиксирован рост оптовых цен на модели GeForce RTX 50-й серии еще до ожидаемого официального пересмотра стоимости со стороны Nvidia. Об этом сообщает MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Nvidia уведомила партнеров о планируемом повышении цен, которое может вступить в силу в августе. При этом окончательные изменения стоимости для каждой модели пока не объявлены.

На фоне ожидания пересмотра цен крупнейшие производители видеокарт сократили объемы поставок дистрибуторам и начали придерживать складские запасы, что уже отразилось на оптовом рынке.

Наиболее заметный рост стоимости затронул GeForce RTX 5070. По данным источников, ее оптовая цена увеличилась примерно на 800 юаней и достигла 5600-5750 юаней.

GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти подорожала на 600 юаней - до 4400-4550 юаней, версия с 8 ГБ прибавила около 400 юаней и теперь предлагается за 3200-3400 юаней. Оптовая стоимость базовой GeForce RTX 5060 выросла примерно на 300 юаней - до 2650-2750 юаней.

Участники рынка не исключают, что сокращение поставок и увеличение закупочных цен приведут к дальнейшему росту стоимости видеокарт для конечных покупателей. Если Nvidia подтвердит повышение цен в августе, розничные цены на устройства серии GeForce RTX 50 могут увеличиться еще сильнее.