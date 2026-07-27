В Испании появятся новые "климатические убежища" для защиты от жары

Правительство Испании направит 10 млн евро на создание новых так называемых "климатических убежищ". Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес в социальной сети X, передает Day.Az.

Под "климатическими убежищами" понимаются специально оборудованные места, где люди смогут укрыться во время экстремальных погодных явлений, прежде всего в периоды аномальной жары. По словам Санчеса, еще 9 млн евро будет выделено на подготовку городов и населенных пунктов к экологическому переходу.

Тем временем власти Испании ввели режим чрезвычайной ситуации в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) в связи с масштабными лесными пожарами. Из-за стремительного распространения огня были эвакуированы около 11,5 тысячи человек.