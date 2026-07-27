В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Никите Михалкове.

Day.Az представляет публикацию:

Великий Демоноборец Всея Руси Никита Сергеевич Михалков в очередном выпуске "Бесогона" сделал заявление, от которого содрогнулся бы даже Джеймс Бонд. Он нашел шпиона. И не где-нибудь, а в самом сердце ТАСС - в лице экс-заместителя генерального директора Михаила Гусмана. Того самого человека, который десятилетиями стоял у руля главного государственного рупора, собирал награды как грибы после дождя и с легкостью вел собственную передачу на федеральном канале.

Пока ФСБ со всеми своими оперативными разработками, агентурными сетями и многолетними проверками годами смотрела совсем не туда, Никита Сергеевич, поправив дворянский перстень и грозно насупив брови, одним царственным жестом сорвал с врага маску.

И тут возникает закономерный вопрос: если Гусман - матерый иностранный агент, а единственный, кто смог это разглядеть, - Никита Михалков, то какого черта он до сих пор не возглавляет всю российскую контрразведку? Зачем содержать целые генеральские штабы, армии аналитиков и суперкомпьютеры, когда достаточно посадить в кабинет одного усатого аристократа, вручить ему серебряный колокольчик, включить камеру и дать 45 минут эфира? Он за один монолог вычислит всю мировую агентуру - от "спящих кротов" в Госдуме до двойных агентов в "Роснефти".

С трепетом ждем следующий выпуск. Там, с трагической патетикой в голосе, Никита Сергеевич, несомненно, докажет, что Чебурашка - это биоробот НАТО, специально созданный для подрыва традиционных ценностей российского народа.