Состоялась церемония открытия чемпионата мира U17 по борьбе в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира U17 по борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло на Национальной гимнастической арене. В нем приняли участие президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.
Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана.
Выступая перед участниками, Джаббаров отметил, что благодаря проводимой в стране спортивной политике Азербайджан стал одним из центров проведения крупных международных соревнований. По его словам, государственная поддержка позволила создать современную инфраструктуру и условия для развития различных видов спорта, включая борьбу.
Президент федерации также поблагодарил Министерство молодежи и спорта, Фарида Гаибова и всех причастных к организации чемпионата мира.
Гаибов назвал турнир спортивным праздником и подчеркнул, что Баку успешно принимает международные соревнования. Министр пожелал участникам чемпионата успехов.
Гусейнзаде отметил значение подобных турниров для приобретения молодыми борцами международного опыта и подготовки будущих чемпионов.
Лалович поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации соревнований. Глава UWW выразил уверенность, что участники чемпионата в будущем достойно представят свои страны на Олимпийских играх. Он также передал благодарность Национальному олимпийскому комитету и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку борьбы.
Церемония продолжилась художественной программой.
В чемпионате мира участвуют около 700 борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на домашнем турнире представляют 29 спортсменов.
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