https://news.day.az/society/1850510.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? Обнародован прогноз погоды на абшеронских пляжах 28 июля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра во второй половине дня временами усиливающийся северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным ветром.
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?
Обнародован прогноз погоды на абшеронских пляжах 28 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра во второй половине дня временами усиливающийся северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным ветром.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27 градусов тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 27-28 градусов тепла.
В то же время сообщается, что в связи с ветреной погодой ожидается увеличение высоты волн. В связи с этим населению рекомендуется соблюдать осторожность на пляжах.
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