Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

Обнародован прогноз погоды на абшеронских пляжах 28 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра во второй половине дня временами усиливающийся северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27 градусов тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 27-28 градусов тепла.

В то же время сообщается, что в связи с ветреной погодой ожидается увеличение высоты волн. В связи с этим населению рекомендуется соблюдать осторожность на пляжах.