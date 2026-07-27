https://news.day.az/world/1850523.html Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться Скорость закачки газа в подземные хранилища Европы продолжает сокращаться по мере роста цен на газ. Средний объём инъекций за последнюю неделю уступает максимальным уровням на начало сезона закачки уже более чем на четверть. Скорость падает от недели к неделе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться

В мире, 27 июля 2026 20:03 (UTC +04:00) 687
Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться

Скорость закачки газа в подземные хранилища Европы продолжает сокращаться по мере роста цен на газ. Средний объём инъекций за последнюю неделю уступает максимальным уровням на начало сезона закачки уже более чем на четверть. Скорость падает от недели к неделе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа Европы по итогам газовых суток 25 июля достиг 55,35%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 15,9 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в среднем за пять лет. Только за последнюю неделю разрыв вырос на 0,4 п.п., что превышает целые сутки закачки.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. В совокупности Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки и хранения газа, а также СПГ. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Газовые сутки в европейской газовой отрасли отсчитываются c 06:00 по центральноевропейскому времени (CET).

Топливному балансу ЕС должны помогать возобновляемые источники. Ветрогенерация в Европе с начала июля 2026 года обеспечивает в среднем 15% потребностей в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в июле 2025 года, вклад ветроэлектростанций сложился на уровне 12%.

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