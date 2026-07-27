Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ U17

Азербайджанский борец греко-римского стиля Исфахан Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17, который проходит в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 80 кг, в полуфинале победил представителя Литвы Бенедиктаса Бубелявичюса со счетом 4:2 и вышел в финал.

Другой азербайджанский борец греко-римского стиля Орхан Хабибли поборется за бронзовую медаль чемпионата мира U17.В полуфинале весовой категории до 65 кг он уступил представителю Украины Ибрагиму Насибову со счетом 3:4 и не смог выйти в финал.

Представитель Азербайджана Омар Салманов (до 48 кг) в полуфинале уступил россиянину Солтану Юсупову со счетом 1:3 и завтра поборется за бронзовую медаль.