Что готовила Россия в Карабахе - новые детали - ВИДЕО

Глава российской строительной компании RUDOM Константин Пулькин заявил, что во время армянской оккупации азербайджанских территорий его компания рассматривалась для участия в проекте строительства жилых домов в Карабахе, который, по его словам, должен был стать "подарком от России дружественному народу Карабаха".

Как передает Day.Az, об этом Пулькин рассказал в одном из видеовыступлений, фрагмент которого распространился в социальных сетях.

По его словам, представители МЧС России изучали возможности различных строительных компаний, чтобы определить подрядчика, способного в короткие сроки и с высоким качеством возвести около пяти тысяч домов. Как утверждает Пулькин, речь шла о создании нового жилого поселка.

Он также заявил, что совместно с Минстроем России был разработан проект типового дома, а весь проект, по его словам, находился под личным контролем президента России Владимира Путина.