https://news.day.az/politics/1850564.html Что готовила Россия в Карабахе - новые детали - ВИДЕО Глава российской строительной компании RUDOM Константин Пулькин заявил, что во время армянской оккупации азербайджанских территорий его компания рассматривалась для участия в проекте строительства жилых домов в Карабахе, который, по его словам, должен был стать "подарком от России дружественному народу Карабаха".

Что готовила Россия в Карабахе - новые детали - ВИДЕО

Политика, 27 июля 2026 21:13 (UTC +04:00) 5 335
Что готовила Россия в Карабахе

Глава российской строительной компании RUDOM Константин Пулькин заявил, что во время армянской оккупации азербайджанских территорий его компания рассматривалась для участия в проекте строительства жилых домов в Карабахе, который, по его словам, должен был стать "подарком от России дружественному народу Карабаха".

Как передает Day.Az, об этом Пулькин рассказал в одном из видеовыступлений, фрагмент которого распространился в социальных сетях.

По его словам, представители МЧС России изучали возможности различных строительных компаний, чтобы определить подрядчика, способного в короткие сроки и с высоким качеством возвести около пяти тысяч домов. Как утверждает Пулькин, речь шла о создании нового жилого поселка.

Он также заявил, что совместно с Минстроем России был разработан проект типового дома, а весь проект, по его словам, находился под личным контролем президента России Владимира Путина.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#РОССИЯ #КАРАБАХ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 22:49 (UTC+04), В мире 194
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 1 219
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 982
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22:30 (UTC+04), Политика 729
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 22:13 (UTC+04), В мире 341
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 21:58 (UTC+04), Спорт 355
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 21:41 (UTC+04), Общество 388
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 21:30 (UTC+04), Политика 529
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 21:12 (UTC+04), В мире 493
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 21:00 (UTC+04), Политика 999
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 1 825
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 20:42 (UTC+04), В мире 515
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 20:29 (UTC+04), Спорт 446
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 20:18 (UTC+04), В мире 567
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 20:05 (UTC+04), В мире 542
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 19:56 (UTC+04), В мире 692
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 19:45 (UTC+04), Экономика 639
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 19:37 (UTC+04), Спорт 527
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 631
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 19:13 (UTC+04), Общество 615
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 19:01 (UTC+04), Общество 527
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 18:59 (UTC+04), Спорт 472
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 18:48 (UTC+04), В мире 623
Прогноз погоды на предстоящую неделю 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 18:26 (UTC+04), Спорт 483
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 18:10 (UTC+04), Общество 515
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 18:00 (UTC+04), Политика 3 954
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 17:43 (UTC+04), Экономика 691
На Земле завершилась магнитная буря 17:27 (UTC+04), Это интересно 571
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 17:10 (UTC+04), В мире 760
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 16:54 (UTC+04), Спорт 562
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 16:35 (UTC+04), Политика 740
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 16:32 (UTC+04), В мире 786
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 16:15 (UTC+04), В мире 4 441
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 15:55 (UTC+04), В мире 844
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 15:39 (UTC+04), В мире 826
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 15:35 (UTC+04), Политика 3 374
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 15:31 (UTC+04), Спорт 632
Дорожная полиция обратилась к водителям 15:25 (UTC+04), Общество 612
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 15:09 (UTC+04), Общество 600
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 14:59 (UTC+04), Это интересно 618
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 14:42 (UTC+04), Общество 708
В Турции предложили создать 19 новых провинций 14:36 (UTC+04), В мире 877
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 14:24 (UTC+04), Туризм 577
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 14:05 (UTC+04), Политика 4 997
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 14:01 (UTC+04), Спорт 641
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:48 (UTC+04), Общество 643
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 13:36 (UTC+04), Культура 648
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 13:19 (UTC+04), Спорт 677
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 12:53 (UTC+04), Общество 724
В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста - ВИДЕО 12:43 (UTC+04), Общество 812
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 005
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 339
Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе 11:57 (UTC+04), В мире 983
В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО 11:40 (UTC+04), Спорт 3 481
В Иране объявили MI6 враждебной организацией 11:35 (UTC+04), В мире 1 035
Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 11:23 (UTC+04), Культура 681
Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор 11:12 (UTC+04), В мире 1 041
Названы настройки для продления работы Android-смартфона 10:57 (UTC+04), Наука и технологии 671
Азербайджан в UFC: смена лидеров, новые имена и борьба за позиции - АНАЛИТИКА 10:43 (UTC+04), Спорт 709
ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие 10:31 (UTC+04), Общество 683
Около 100 тысяч человек приняли участие в протестах в Германии 10:32 (UTC+04), В мире 1 109
В Турции ввели ограничения на использование соцсетей подростками 10:28 (UTC+04), В мире 1 018
Полиция Албании применила водометы и слезоточивый газ против протестующих 10:28 (UTC+04), В мире 1 031
Иран нанес удары по 26 американским военным базам на Ближнем Востоке 10:25 (UTC+04), В мире 1 184
В Шеки автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие 10:22 (UTC+04), Общество 642
Трамп рассказал о целях, которые США еще предстоит поразить в Иране 10:19 (UTC+04), В мире 1 067
В Баку на территории мясокомбината произошел пожар - ВИДЕО 10:15 (UTC+04), Общество 721
В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 1 056
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Цюрихе протесты переросли в столкновения с полицией 10:05 (UTC+04), В мире 1 036
Анатомия двойных стандартов против Азербайджана - рассказывает доктор международного права для Day.Az 09:55 (UTC+04), Политика 5 072
Кадры протестов из Нюрнберга - ВИДЕО 09:52 (UTC+04), В мире 1 081
В Вене прошла массовая акция протеста 09:44 (UTC+04), В мире 1 042
В Париже протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью - ВИДЕО 09:40 (UTC+04), В мире 1 039
В Гамбурге участники протестов начали поджигать баррикады 09:37 (UTC+04), В мире 1 052
Китайский гиперкар попробуют разогнать до 500 км/ч на обычной дороге - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 652
Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек 09:26 (UTC+04), В мире 980
ФБР обвинило КНДР во взломе Binance 09:23 (UTC+04), В мире 1 022
В Берлине задержали более 60 участников акций протеста 09:14 (UTC+04), В мире 1 020
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
В Германии протестующие разграбили оружейный магазин 09:03 (UTC+04), В мире 1 007
Фарман Гасанов проиграл техническим нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:01 (UTC+04), Спорт 611
Декорации к Хэллоуину в США приняли за настоящий пожар - ВИДЕО 08:59 (UTC+04), В мире 1 070
Необычный железнодорожный мост в Швейцарии - ВИДЕО 08:36 (UTC+04), В мире 1 122
В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч 08:18 (UTC+04), В мире 1 072
Баку как центр насыщенного международного диалога - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 5 470
"Призрачный Вавилон": необычная скульптура итальянского художника - ВИДЕО 07:45 (UTC+04), Это интересно 661
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 07:33 (UTC+04), Общество
Один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов - ВИДЕО 07:01 (UTC+04), Автоновости 696
Машина для сдачи из прошлого века в США - ВИДЕО 06:14 (UTC+04), Это интересно 675
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
В Китае запустили серийное производство робота-кентавра - ВИДЕО 04:30 (UTC+04), Наука и технологии 728
Британия может извиниться за свою роль в работорговле 03:16 (UTC+04), В мире 1 283
Цена газа в Европе в октябре выросла почти втрое 02:18 (UTC+04), Экономика 1 367
Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце 01:40 (UTC+04), Это интересно 750
Гороскоп на 1 ноября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 228
В столице Албании вспыхнули новые беспорядки: протестующие атаковали полицию - ВИДЕО 00:30 (UTC+04), В мире 1 442
Новый проект: «Формула власти Михаила Гусмана» - ПРЕМЬЕРНЫЙ ВЫПУСК - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Политика 6 974
Хроника Победы (01.11.2020): Черный день для армянского спецназа - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 611
В Баку появился "Лабиринт из ящиков" - конструкция, состоящая из линий, пустот и пересечений - ФОТО 31 октября 23:49 (UTC+04), Культура 1 778
Между игроками "Карабаха" произошел конфликт в матче с "Габалой" - ВИДЕО 31 октября 23:29 (UTC+04), Спорт 817
А что, если легенда закончится иначе? Айдан Салахова переосмыслила историю Девичьей башни - ФОТО 31 октября 23:15 (UTC+04), Культура 837
Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО 31 октября 23:10 (UTC+04), В мире 1 465
Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали "золото" ЧЕ U-23 в Неаполе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 23:08 (UTC+04), Спорт 795
В рамках Бакинского международного фестиваля искусств показан спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 31 октября 22:55 (UTC+04), Культура 8 269
В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие 31 октября 22:50 (UTC+04), Общество 742
Азербайджан впервые примет международную серию соревнований по плаванию на открытой воде - ФОТО 31 октября 22:33 (UTC+04), Спорт 813
Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 31 октября 22:00 (UTC+04), Политика 9 673
Канада готова ждать смены власти в США при отсутствии торговой сделки 31 октября 21:41 (UTC+04), В мире 1 520
“Startup School 4” proqramının qalibləri müəyyənləşib: “Hogga” birinci yeri tutub - FOTO 31 октября 21:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 522
Во Франции более 15 тысяч человек вышли на акции протеста 31 октября 21:20 (UTC+04), В мире 1 496
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" - ФОТО 31 октября 21:00 (UTC+04), Культура 991
В Азербайджане водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах 31 октября 20:44 (UTC+04), Общество 794
Европа на грани социального взрыва - ОБЗОР от Azernews 31 октября 20:30 (UTC+04), В мире 7 070
Во Франции мобилизовали 70 тысяч силовиков на фоне массовых протестов 31 октября 20:16 (UTC+04), В мире 1 585
ФИФА раскрыла необычные цифры ЧМ U-15 по футболу в Баку 31 октября 19:59 (UTC+04), Спорт 865
"Азерхалча" представляет коллекцию "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 19:41 (UTC+04), Культура 1 136
Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20 31 октября 19:20 (UTC+04), В мире 1 720
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве 31 октября 19:05 (UTC+04), В мире 1 764
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ по борьбе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:59 (UTC+04), Спорт 1 056
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие 31 октября 18:56 (UTC+04), Общество 838
Четыре азербайджанских вольника поборются за "бронзу" ЧМ - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:52 (UTC+04), Спорт 1 024
В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО 31 октября 18:41 (UTC+04), Культура 961
Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира 31 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 3 457
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября 31 октября 18:15 (UTC+04), Общество
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО 31 октября 18:08 (UTC+04), В мире 1 768
Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле 31 октября 17:57 (UTC+04), В мире 1 675
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı 31 октября 17:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 584
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 31 октября 17:40 (UTC+04), В мире 1 785
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 31 октября 17:33 (UTC+04), Спорт 929
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 17:25 (UTC+04), Культура 1 033
Məhkumlar hansı hallarda cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilərlər? 31 октября 17:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 564
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 31 октября 17:08 (UTC+04), В мире 1 744
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 31 октября 17:02 (UTC+04), Политика 1 779
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 31 октября 16:58 (UTC+04), Общество 5 596
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 31 октября 16:40 (UTC+04), Политика 7 123
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 31 октября 16:38 (UTC+04), Спорт 6 293
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 31 октября 16:32 (UTC+04), В мире 1 668
В Польше заявили о причине напряженности в стране 31 октября 16:18 (UTC+04), В мире 1 701
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 31 октября 15:59 (UTC+04), Культура 920
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 31 октября 15:39 (UTC+04), Общество 761
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 15:27 (UTC+04), Культура 940
COVID-19 yenidən gündəmdə: Yeni ştamın yayılma riski artır 31 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 560
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 31 октября 15:08 (UTC+04), Общество 889
Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər 31 октября 14:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 487
Важная информация для собирающихся брать кредит 31 октября 14:53 (UTC+04), Общество 1 047
Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı 31 октября 14:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 464
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 31 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 807
Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər təhsil krediti ala bilər? 31 октября 14:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 470
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 31 октября 14:05 (UTC+04), Туризм 9 659
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 31 октября 13:51 (UTC+04), Общество 1 020
Геннадий Хазанов посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения - ФОТО 31 октября 13:44 (UTC+04), Общество 3 805
Стрельба в Калифорнии: есть погибший и раненые - ВИДЕО 31 октября 13:30 (UTC+04), В мире 1 768
В Азербайджане предложили заменить слово Stop на дорожных знаках 31 октября 13:15 (UTC+04), Общество 2 816
Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 31 октября 13:04 (UTC+04), Общество 808
Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате 31 октября 13:00 (UTC+04), Общество 12 344
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге 31 октября 12:48 (UTC+04), Политика 1 967
Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО 31 октября 12:43 (UTC+04), В мире 1 877
Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла - Геннадий Хазанов 31 октября 12:40 (UTC+04), Культура 887
Илон Маск представил технологию, которая вернет зрение слепым - ФОТО 31 октября 12:35 (UTC+04), Наука и технологии 810
В Польше сообщили о предотвращении эскалации напряженности 31 октября 12:24 (UTC+04), В мире 1 807
США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре 31 октября 12:02 (UTC+04), В мире 1 903
Bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK - Məbləğ açıqlandı 31 октября 11:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 936
Биткоин упал в цене 31 октября 11:46 (UTC+04), Экономика 1 850
Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН 31 октября 11:41 (UTC+04), В мире 1 865
Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье 31 октября 11:37 (UTC+04), В мире 1 963
Азербайджанские дзюдоистки начнут выступления на Кубке Азии 31 октября 11:28 (UTC+04), Спорт 789
Мошенничество на миллион в Загатале 31 октября 11:20 (UTC+04), Общество 1 891
В Губадлы строится первая гидроэлектростанция - ФОТО - ВИДЕО 31 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 7 701
Разыскиваемого Азербайджаном мужчину задержали в России 31 октября 11:03 (UTC+04), Общество 866
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 31 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов 31 октября 10:55 (UTC+04), Общество 919
ДТП с туристическим автобусом в Турции, много пострадавших 31 октября 10:43 (UTC+04), В мире 1 846
Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs bu ölkədə tutuldu 31 октября 10:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 801
Эти лица будут обеспечены новыми квартирами 31 октября 10:30 (UTC+04), Общество 979
В НБА установлен исторический рекорд по штрафным броскам 31 октября 10:19 (UTC+04), Спорт 796
Bu virusdan ölənlərin sayı 5 mini ötdü 31 октября 10:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 814
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 31 октября 09:59 (UTC+04), Общество
«Формула власти Михаила Гусмана» покажет Азербайджан в зеркалах разных стран и лидеров - ВИДЕО 31 октября 09:55 (UTC+04), Политика 9 283
Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова 31 октября 09:50 (UTC+04), Политика 8 335
Навроцкий созвал срочные консультации 31 октября 09:45 (UTC+04), В мире 1 840
Изменятся ли лимиты на переводы с карты на карту? 31 октября 09:42 (UTC+04), Общество 8 807
В Италии собрали автомобиль из кованой меди на базе Maserati 31 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 732
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира 31 октября 09:25 (UTC+04), В мире 1 830
В этом районе не будет газа 31 октября 09:21 (UTC+04), Общество 970
Назван фактор возможного возобновления военной операции США против Ирана 31 октября 09:16 (UTC+04), В мире 7 150
Азербайджанская нефть подорожала 31 октября 09:09 (UTC+04), Экономика 1 857
Официальные курсы валют в Азербайджане 31 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии 31 октября 08:55 (UTC+04), В мире 1 850
Эльчин Амирбеков обсудил во Вьетнаме развитие межпарламентских связей - ФОТО 31 октября 08:42 (UTC+04), В мире 1 940
В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше 31 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 977
Деньги Баку и поклоны противникам Анкары - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 31 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 726
Оползень разрушил бетонные укрепления и дорогу в Астаре - ВИДЕО 31 октября 07:46 (UTC+04), Общество 857
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 31 октября 07:33 (UTC+04), Общество
Опубликованы результаты голосования за "Золотой мяч" 31 октября 07:19 (UTC+04), Спорт 888
Экс-президент Польши пригрозил Туску тюрьмой 31 октября 07:07 (UTC+04), В мире 1 991
В Польше узнали о приказе раздать полицейским пулеметы 31 октября 06:11 (UTC+04), В мире 1 951
Успех сегодня будет обеспечен - гороскоп на 31 октября 31 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 030
Евродепутат призвала отстранить премьера Польши 31 октября 05:05 (UTC+04), В мире 2 055
Еще новости