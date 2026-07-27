Макрон назвал лесные пожары крупнейшим бедствием со времен Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с крупнейшими лесными пожарами со времен Второй мировой войны.

Как передает Day.Az, об этом французский лидер сообщил, комментируя ситуацию с масштабными пожарами, охватившими юго-запад страны.

По словам Макрона, несмотря на некоторое улучшение обстановки за последние сутки, ближайшие дни могут оказаться еще более сложными. При этом он выразил уверенность, что Франция сможет справиться с чрезвычайной ситуацией.

По данным властей, из-за распространения огня были эвакуированы более 250 тысяч человек, а площадь выгоревших лесов достигла 42 тысяч гектаров.

Президент Франции пообещал оказать помощь всем, кто лишился жилья, а также поддержать пострадавшие отрасли экономики, в том числе туристический сектор. Кроме того, Макрон заявил, что после ликвидации пожаров страна приступит к восстановлению лесов с учетом последствий изменения климата.