https://news.day.az/culture/1850572.html Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку - ФОТО Четвертый, заключительный день третьего международного музыкального фестиваля Dream Fest 2026 в Sea Breeze стал красивой финальной точкой грандиозного музыкального марафона, который на протяжении четырех дней объединял мировых звезд, популярных исполнителей и тысячи поклонников музыки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку - ФОТО

Культура, 27 июля 2026 22:23 (UTC +04:00) 3 793
Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку

Четвертый, заключительный день третьего международного музыкального фестиваля Dream Fest 2026 в Sea Breeze стал красивой финальной точкой грандиозного музыкального марафона, который на протяжении четырех дней объединял мировых звезд, популярных исполнителей и тысячи поклонников музыки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Еще до начала вечерней программы все внимание было приковано к красной дорожке, где царила атмосфера настоящего светского праздника. Один за другим здесь появлялись известные музыканты, актеры, телеведущие и представители шоу-бизнеса, приветствуя гостей и представителей СМИ. Элегантные вечерние образы, вспышки фотокамер, многочисленные интервью и оживленное общение создавали особое настроение, подчеркивая статус Dream Fest как одного из самых ярких культурных событий региона.

Красная дорожка вновь стала местом встречи искусства, моды и музыки, где каждый выход артистов сопровождался повышенным вниманием публики и журналистов. Гости делились впечатлениями о фестивале, отмечая его теплую атмосферу, высокий уровень организации и гостеприимство Азербайджана.

Кульминацией вечера стал заключительный гала-концерт, объединивший на одной сцене исполнителей разных поколений и музыкальных направлений. Перед зрителями выступили EMIN, легендарный итальянский тенор Алессандро Сафина, всемирно известный британский певец Джон Ньюман, JONY, Brandon Stone, Ellai, Artik & Asti, Стас Михайлов, Ани Лорак, Айгюн Кязымова, Люся Чеботина, Стас Пьеха и Роза Зергерли. Каждый артист привнес в программу собственное настроение, а разнообразие жанров сделало финальный концерт насыщенным и по-настоящему многогранным.

  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
  • Финальный выход звезд на красную дорожку Dream Fest 2026 в Баку
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