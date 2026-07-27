https://news.day.az/world/1850571.html Лесной пожар в испанской провинции - ВИДЕО Лесной пожар в испанской провинции Авила стал самым крупным в истории страны. Как передает Day.Az, кадры пожара опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Лесной пожар в испанской провинции - ВИДЕО
Лесной пожар в испанской провинции Авила стал самым крупным в истории страны.
Как передает Day.Az, кадры пожара опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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