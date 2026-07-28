Пентагон расширяет производство компонентов для систем Patriot и THAAD

Министерство обороны США совместно с компаниями L3Harris и Lockheed Martin заключило два семилетних рамочных соглашения, предусматривающих расширение производственных мощностей по выпуску ключевых компонентов для ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), передает Day.Az.

Как отмечается, в рамках соглашений компания L3Harris ускорит производство усовершенствованных твердотопливных ракетных двигателей, двигателей системы управления ориентацией и компонентов, повышающих эффективность поражения целей.

Именно эти двигательные установки обеспечивают ракетам PAC-3 MSE необходимую скорость, увеличенную дальность и высокую маневренность, что позволяет эффективно перехватывать современные тактические баллистические и крылатые ракеты, а также самолеты противника.

Расширение производства направлено на укрепление возможностей американской системы противоракетной обороны и удовлетворение растущего спроса на современные средства перехвата.