https://news.day.az/sport/1850577.html

Азербайджанский парастрелок стал победителем Кубка мира

Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов успешно выступил на Кубке мира, проходящем в сербском Нови-Саде. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финале соревнований по стрельбе из пистолета с 50 метров (упражнение P4) он набрал 222 очка и завоевал золотую медаль. Отметим, что турнир, стартовавший сегодня, завершится 29 июля.