В Джейранбатане произошел пожар в жилом доме, жильцов эвакуировали

В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

По данным ведомства, после поступления сообщения о возгорании на горячую линию МЧС "112" к месту происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и силы Сумгайытского регионального центра.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в электрической шахте жилого дома и на электросчетчиках, было в кратчайшие сроки полностью ликвидировано. Распространения огня удалось не допустить.

В целях обеспечения безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома.