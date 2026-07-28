В Джейранбатане произошел пожар в жилом доме, жильцов эвакуировали
В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
По данным ведомства, после поступления сообщения о возгорании на горячую линию МЧС "112" к месту происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и силы Сумгайытского регионального центра.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в электрической шахте жилого дома и на электросчетчиках, было в кратчайшие сроки полностью ликвидировано. Распространения огня удалось не допустить.
В целях обеспечения безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома.
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