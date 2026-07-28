В Баку призвали Москву не связывать армяно-российские отношения с Азербайджаном

Необходимо прекратить практику увязывания тем, касающихся российско-армянских отношений, с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ относительно комментария пресс-секретаря МИД России по теме Карабахского региона Азербайджана и ОДКБ.

По его словам, очередные высказывания пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой по поводу бывшего армяно-азербайджанского конфликта искажают реальность.

"Карабахский регион всегда признавался международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, неотъемлемой частью Азербайджана. В связи с этим попытки постоянно держать на повестке вопрос о применении механизмов ОДКБ в отношении суверенных территорий Азербайджана, находившихся в течение 30 лет под оккупацией Армении, и связывать это с вопросом о том, был ли Карабахский регион признан Арменией или нет, не только противоречат официальной позиции российской стороны по Карабахскому региону Азербайджана, но и являются полностью необоснованными.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с требованиями международного права, тем самым бывший конфликт был урегулирован. В этом контексте необходимо прекратить практику увязывания тем, касающихся российско-армянских отношений, с Азербайджаном", - подчеркнул представитель МИД.

Отметим, что 27 июля пресс-секретарь МИД Российской Федерации Мария Захарова, выступая на молодежном форуме "Гвардейск", заявила, что, хотя Армения призывала задействовать механизм Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оставался вопрос о том, в отношении кого и чего именно он должен был применяться.