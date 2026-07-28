Небылицы армянской диаспоры и их поклонники: готовится новая "атака" на Баку? - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Привычка к безнаказанности и вседозволенности развращает. Десятилетия вседозволенности и безнаказанности развратили армянство, и оно никак не может смириться с реалиями, в которых армянам уже не все можно и их слова теперь не принимаются на веру только потому, что ложь имеет армянское происхождение. Точнее, принимаются, но уже не так легко, как прежде. Чтобы армянские небылицы вычеркивались совсем, видимо, должно пройти еще какое-то время. Дурное дело, как говорится, недолгое, а доброе пробивается с трудом.

Если официальный Ереван и здравомыслящие круги Армении стараются идти в ногу с новыми реалиями, реваншистская оппозиция и диаспора все еще держатся за старые привычки. Прежние тренды западной пропаганды предусматривали, что армянам можно все и они по умолчанию правы, даже когда проливают невинную кровь. Согласно этим правилам, армяне не подлежат осуждению, никакие их преступления, даже самые чудовищные, не влекут никаких международных последствий для Армении и армянских террористических организаций. А чудовищных преступлений армянством совершено немало, и ни за одно оно не получило ни слова хотя бы самой безобидной критики.

В таком комфорте армянство просуществовало более ста лет и очень привыкло к этим тепличным условиям. Поэтому продолжает в том же духе, хотя достигать своих целей в новых условиях стало намного труднее. Нельзя сказать, что все каналы для них закрылись. Например, на минувшей неделе Комитет по иностранным делам США одобрил поправку к законопроекту о дипломатической службе, грозно требующую от Азербайджана освободить армянских преступников.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) уже который день не прекращает праздновать эту свою "победу". Активная лоббистская деятельность для продвижения поправки, разработанной диаспорой, ведется с прошлого года. Автором подается лоббист Бред Шерман, но это только ширма, а на самом деле и сама инициатива, и текст проекта подготовлены ANCA.

Исполнительный директор ANCA Арам Гампарян не знает, как выразить свою радость и ежедневно делает бодрые заявления, заверяя армянство, что это только начало будущих "побед". Глава ANCA Арам Амбарян заявил накануне, что принятие поправки - только первый шаг, а "впереди еще долгий путь", и диаспора не остановится, пока все преступники, осужденные в Баку, не будут освобождены. Амбарян торопится радоваться, потому что сам законопроект H.R. 9087пока что не был принят комитетом. Армянская поправка принята заочно, как бы в кредит. Работать она будет только в том случае, если будет принят сам законопроект, в который она внесена. ANCA намеренно создала путаницу, чтобы голосование в комитете можно было выставить как победу диаспоры.

Хотя нельзя не признать, что после 907-й поправки, продвинутой армянством в 1992 году, это первый случай, когда диаспоре удалось дожать американских законодателей и добиться включения в законодательный акт антиазербайджанских положений. Можно представить, каких трат это диаспоре стоило. Правда, одобрение комитета - это еще не все, однако если получилось вовлечь в манипуляции его главу, республиканца Брайана Маста, значит, усилия были приложены очень глубокие. Аналогичная поправка была осенью прошлого года отклонена Комитетом по иностранным делам. Но диаспора не сдалась и выторговала все же 44 голоса за очередную авантюрную поправку против 7-ми.

И все же не все так радужно, как хочет представить Амбарян. Армянские СМИ в большинстве опускают один важный момент. После прошлогодней попытки у Шермана потребовали исключить из текста положение, предусматривавшее обеспечение выполнения статьи 907 Акта о поддержке свободы. ANCA, скромно информируя об этом, успокаивает свою аудиторию, утверждая, что сделано это якобы для разделения требований с целью их дальнейшего продвижения. Думается, что это банальная манипуляция, а на самом деле причина в позиции нынешней администрации США касательно 907-й поправки и неоднократных заявлениях Дональда Трампа по этому поводу. Глава комитета не мог принять документ подобного содержания, даже если бы очень хотел поддержать армянство. Поэтому Шерману указали, что про 907-ю поправку придется забыть, если диаспора хочет продвинуть свой проект.

Хотя за поправку проголосовало большинство, для нас важнее то, кто проголосовал против. Это республиканцы Энди Биггс, Тим Берчетт, Рэнди Файн, Анна Паулина Луна, Скотт Перри, Кит Селф и Джо Уилсон. Семеро не поддающихся армянскому лоббингу конгрессменов, которых национальные интересы США волнуют намного больше интересов какого-то коррумпированного этнического меньшинства.

ANCA уже объявил охоту на эту семерку. В ход по традиции пошли телефонный терроризм и угрозы. Одним словом, все как всегда. И тут нельзя не заметить, что армянская диаспора и используемые ею уже сто лет методы террора продолжают оставаться безнаказанными. К сожалению, это так, и это придает уверенности Амбаряну и его банде, а также открывает возможности для новых фальшивок и манипуляций. Если бы ANCA понес какую-то ответственность за майскую кампанию угроз в отношении Анны Паулины Луны и других сторонников аннулирования 907-й поправки, за последним голосованием в Конгрессе, возможно, не последовало бы противоправных действий против голосовавших неугодно армянству конгрессменов.

"Победа" в Конгрессе вдохновила манипуляторов вроде так называемой представительницы интересов "армянских пленных" в ЕСПЧ Сирануш Саакян. Армянскую привычку к фальсификациям и откровенным небылицам, видимо, никогда не изжить. Она начала разгонять в СМИ новость о якобы "тяжелых травмах" и "следах насилия" у осужденных армянских преступников. Это просто слова, ничем не подкрепленные. Армяне привыкли к таким вбросам - кинуть фальшивку и ожидать реакции. Главное тут - поднять побольше шума. Если уж сам Конгресс США поддерживает ложный нарратив, значит, можно втиснуть тему в международную повестку, а так все покатится само собой. Ожидания не беспочвенны, потому что до сих так оно всегда и было. Правда, после 2020 года добиваться результата стало намного труднее. Чтобы получить желаемое от комитета Конгресса, диаспоре потребовалось много месяцев, хотя раньше поправка была бы обсуждена и проголосована с первого раза.

Армянская сторона давно и упорно добивается вынесения вопроса осужденных преступников на международную арену, продавливает требование о некоем международном мониторинге. Азербайджан же предотвращает подобные попытки и не допускает вмешательства в свои внутренние дела. Баку уверен в своих действиях, потому что уверен в своей правоте. Это непреодолимая стена, в которой определенные круги пытаются найти какую-нибудь брешь. В логике поиска этой бреши продвинута поправка в Конгрессе, в этой логике Саакян собирает у родственников армянских преступников "доказательства", которые, по ее расчетам, должны взбудоражить западный мир. Заброшенная ею небылица уже разошлась по армянским и проармянским СМИ, ее обсуждают соответствующие случаю зарубежные эксперты.

Вспомнилось. Был в советские времена такой армянский мультфильм - "Кто расскажет небылицу". Сюжет рассказывал о том, как некий царь объявил конкурс небылиц. Мультфильм как нельзя лучше раскрывал анатомию появления на свет армянских небылиц. И пусть никто не думает, что такое дело каждому по плечу. На самом деле это очень непростой процесс, требующий не наличия талантов, а отсутствия у сочинителя совести, чести, чувства меры и так далее. Не часто встретишь того, у кого начисто отсутствовали бы все эти важные качества.

Судя по всему, конкурс политических небылиц в Армении продолжается. Армянство считает, что одобрение поправки в комитете Конгресса - это четкий сигнал о начале нового наступления на Азербайджан. А в таком грязном деле без небылиц не обойтись. Особенно, когда можно за хорошее вознаграждение заставить кого-то в них верить.