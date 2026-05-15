Автор: Лейла Таривердиева

Это очень забавно. Когда пробиваешь в Гугле "ANCA", в первую очередь ИИ выдает: "ANCA - это группа аутоантител, атакующих собственные нейтрофилы (белые кровяные тельца) и вызывающих воспаление сосудов".

Представляете - ANCA не только в лице армянской диаспоры в США, но и в виде каких-то антител приносит вред. Очень вредоносная она, эта ANCA. Аутоантитела приводят к воспалению кровеносных сосудов, а Армянский национальный комитет Америки разъедает отношения Соединенных Штатов с важными для них странами. Это выглядит как борьба за армянские интересы, а на самом деле работает против интересов США. Вред и только вред. Вредоносная деятельность диаспоры никак не помогла Армении, не для того та же ANCA создавалась. Организация создана для того, чтобы вредить отношениям Вашингтона с Баку и Анкарой. И тут она старается изо всех сил.

ANCA в своем профиле в соцсети Х обратилась к пастве с заданием. От армян США потребовали устроить "темную" конгрессменам, поддержавшим инициативу Анны Паулины Луны о ликвидации 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы". В опубликованном посте от армян требуется организовать телефонный террор в отношении этих членов Конгресса. "Позвоните каждому из семи представителей США, поддерживающих безрассудный законопроект H.R.6534, разрешающий поставки американского оружия и военной помощи "геноцидному" Азербайджану", - пишет в Х банда террористов. Для облегчения задачи приводятся номера телефонов Луны и других конгрессменов, поддержавших ее законопроект.

Надо сказать, что массовой поддержки этой идеи не замечено. Во всяком случае, под постом, выставленным два дня назад, только двадцать сердечек и всего два комментария. Хотя, нет сомнений, ANCA рассчитывала на большее "понимание". Возможно, обычные армяне США осознают незаконность подобной акции и не хотят засвечиваться в ней.

Не знаем, наказывается ли в США подобный террор, но должен был бы наказываться. ANCA выкладывает для широкой аудитории номера телефонов конгрессменов и призывает устроить против них кампанию устрашения. А как еще это назвать? Если тысячи армян будут звонить и вопить "Нет американскому оружию и помощи Азербайджану!", это ничто иное как акция устрашения. Эти слова звучат как предупреждение не поддерживать такую инициативу и вообще забыть о ней, потому что у армянства длинные руки. Это уже серьезно. Это не детские шалости, не безобидное телефонное хулиганство, это террор. Армянский национальный комитет Америки призывает соплеменников к откровенному террору против законодателей.

Хотя чему тут удивляться? Диаспора в компании с церковью является колыбелью такого явления, как армянский терроризм. В ее среде были взращены подонки вроде Монте Мелконяна, Варужана Карапетяна и Амбика Сасуняна. Все эти мерзавцы - члены АСАЛА и одновременно "герои" армянства. Все они вышли из "шинели" диаспоры.

По-видимому, американское армянство всерьез обеспокоено ситуацией. Первоначально ожидалось, что инициатива Луны повиснет в воздухе и останется, как говорили эксперты, проектом одного конгрессмена. Но к проекту начали присоединяться и другие законодатели, и в диаспоре всерьез заволновались. Процесс пошел, и в ANCA почуяли, что дело реально может дойти до вынесения законопроекта на обсуждение. Да, на подкуп лоббистов брошены миллионы, но кто его знает, чем все закончится. 907-я поправка - это, как считают в диаспоре, рычаг в руках армянства для регулирования американской политики в отношении Южного Кавказа. Хотя в последние двадцать лет поправка не имела силы, ее существование позволяло диаспоре опротестовывать инициативы американского правительства в отношении Азербайджана. Однако нынешняя администрация не обращает внимания на голоса, доносящиеся из ANCA, и это пугает диаспору особенно. После подписания в феврале Хартии о стратегическом партнерстве Азербайджана и США, в армянской общине началась паника. Армянство слишком много вложило в принятие одиозной поправки, не только денег, но и надежд. Отношения Вашингтона и Баку стали главным направлением приложения усилий. На этом строились все расчеты, которые из года в год рушило правительство. Даже вроде как поддерживающие армянские интересы администрации не размораживали пресловутую 907-ю, и лобби тут было бессильно.

Теперь, поняв, что одним лобби не справиться, ANCA пускает в ход свое самое испытанное оружие - террор. Пока только телефонный.