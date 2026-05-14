В минфине Азербайджана обсудили цифровизацию бухгалтерского учета

В министерстве финансов Азербайджана обсудили с членами Общественного совета при ведомстве цифровизацию бухгалтерского учета и внедрение "e-бухгалтерии".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство.

Отмечается, что в ходе встречи начальник отдела учетной политики аппарата министерства Фируза Абдуллаева подробно проинформировала о проводимых реформах в сфере бухгалтерского учета и аудита, совершенствовании нормативно-правовой базы, внедрении международных стандартов и мерах по цифровизации отрасли.

Согласно информации, было отмечено, что в соответствии с последними изменениями в закон "О бухгалтерском учете" предусмотрен поэтапный переход бюджетных организаций на ведение бухгалтерского учета в электронной форме: "В этой связи предприняты важные шаги по созданию подсистемы "e-бухгалтерия" информационной системы "Цифровые государственные финансы", а также приняты соответствующие указ Президента и решения Кабинета министров".

Подчеркивалось, что подсистема "e-бухгалтерия" обеспечит электронную подачу финансовой отчетности, доступ к официальным текстам международных стандартов, электронной базе правовых актов, программному обеспечению и информационно-разъяснительным материалам на единой платформе.

На встрече также была представлена информация о проектах законодательных актов по цифровизации бланков строгой отчетности, правилах применения электронных бланков строгой отчетности и реализации пилотных проектов.

Кроме того, участники были проинформированы о мерах по внедрению международных стандартов финансовой отчетности, а также отчетности в области устойчивого развития, сертификации бухгалтеров, цифровизации государственных финансов и созданию платформы GRP.

Отмечалось, что реформы в сфере бухгалтерского учета и аудита направлены на повышение прозрачности, совершенствование управления и расширение электронных услуг, сообщает министерство.

Подчеркивается, что председатель Общественного совета Ингилаб Ахмедов и другие члены Совета представили свои предложения: "Стороны подчеркнули важность регулярного информирования членов Совета для обеспечения общественного участия в деятельности министерства финансов и провели широкий обмен мнениями по данному вопросу".