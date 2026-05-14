В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян в очередной раз вскрыл суть "старой власти".

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян в очередной раз рубит правду-матку, называя вещи своими именами: армяне Карабаха были не жителями, а заложниками политических амбиций кочаряно-сержевского клана.

Для этого тандема регион десятилетиями служил лишь рычагом для удержания власти в Ереване.

Пока народ оплакивал сыновей и уезжал из страны в поисках элементарного заработка, "карабахский клан" на этом фоне кропотливо выстраивал авторитарную вертикаль.

Фундаментом этой системы стало многолетнее паразитирование на страхе: армян убеждали, что любой альтернативой их правлению станет гибель страны.

В итоге "карабахский вопрос" окончательно превратился в инструмент консервации власти, где человеческие судьбы стали лишь разменной монетой в большой игре старой элиты.