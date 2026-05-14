Карабах как бизнес-проект: Пашинян вскрыл суть «старой власти»
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян в очередной раз вскрыл суть "старой власти".
Day.Az представляет публикацию:
Никол Пашинян в очередной раз рубит правду-матку, называя вещи своими именами: армяне Карабаха были не жителями, а заложниками политических амбиций кочаряно-сержевского клана.
Для этого тандема регион десятилетиями служил лишь рычагом для удержания власти в Ереване.
Пока народ оплакивал сыновей и уезжал из страны в поисках элементарного заработка, "карабахский клан" на этом фоне кропотливо выстраивал авторитарную вертикаль.
Фундаментом этой системы стало многолетнее паразитирование на страхе: армян убеждали, что любой альтернативой их правлению станет гибель страны.
В итоге "карабахский вопрос" окончательно превратился в инструмент консервации власти, где человеческие судьбы стали лишь разменной монетой в большой игре старой элиты.
