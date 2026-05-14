В мире, где ошибки инженеров обходятся дорого, профессионализм и точность ценятся превыше всего. Мы поговорили с экспертом, который проектировал и запускал объекты мирового уровня, и узнали, как создаются системы, работающие без сбоев даже в экстремальных условиях. Современные крупные проекты требуют не только знаний инженерии, но и умения управлять сложными процессами, людьми и технологиями.

Фархад Атакишиев - азербайджанский эксперт в области MEP-инженерии и управления проектами с более чем 18-летним опытом. В интервью Фархад делится взглядом на инновации в строительстве, командное управление и подход к качеству, который сделал его экспертом международного уровня.

Фархад, вы работали в самых разных условиях, от горных курортов до городских комплексов и государственных объектов. Как вы адаптируете подход к проекту в зависимости от его масштаба и специфики?

- Каждый проект уникален. На горных курортах, где температура опускается до −25 °C, важно настроить системы отопления и вентиляции так, чтобы они работали без сбоев и незаметно для гостей. В городской инфраструктуре приоритетом становится интеграция разных инженерных сетей: электроэнергия, водоснабжение, пожарная безопасность, слаботочные системы. На государственных объектах к этому добавляется бюрократия и строгие регламенты. Моя задача, заранее предусмотреть критические точки, минимизировать риски и адаптировать команду к конкретным условиям.

Вы упомянули, что работали на восстановлении объектов в Карабахе. Какие задачи были самыми сложными в этом контексте?

- После конфликта инфраструктура была разрушена практически полностью. Мы восстанавливали жилые кварталы, общественные здания, мечети. Основная сложность, необходимость быстро принимать решения на стройплощадке, когда стандартные проектные решения не подходят из-за нестабильной ситуации. При этом нужно было создавать эффективные команды и мотивировать их работать в условиях стресса. В таких проектах каждый день - это компромисс между скоростью, качеством и безопасностью.

Ваша работа включает и управление командой, и техническую экспертизу. Как удается совмещать эти два направления?

- Я всегда строю работу вокруг процессов и контроля. Сначала оцениваю проект с точки зрения техники: что нужно сделать, какие системы критичны, где могут быть сбои. Затем формирую команду, распределяю роли и объясняю, как каждая задача влияет на результат. Для меня важно, чтобы каждый инженер понимал последствия своих действий. Совмещение лидерства и технической экспертизы позволяет не просто следить за исполнением, а предугадывать ошибки и минимизировать их.

В больших проектах часто сталкиваются с конфликтом между бюджетом и качеством. Как вы решаете такие ситуации?

- Это ежедневная дилемма. На объектах люксового сегмента заказчик хочет сэкономить, но при этом ожидает безупречной работы систем. Моя стратегия - показывать конкретные последствия экономии: если мы сэкономим на не правильной настройке BMS или не правильного проектирования на стадии строительства объекта, через месяц после ввода в эксплуатацию здание будет избыточно потреблять электроэнергию летом и терять тепло зимой, а со временем это приведет к аварии или дополнительным расходам. В большинстве случаев такой подход работает: показывая реальные цифры и возможные потери, удается найти баланс между бюджетом и безопасностью.

Какие инновации в инженерных системах вам кажутся наиболее перспективными?

- В первую очередь это интеллектуальная автоматика и интегрированные BMS/SCADA-системы, которые управляют всеми инженерными сетями централизованно. Также перспективны технологии прогнозной аналитики для энергопотребления и дистанционного контроля систем. Например, правильно настроенная система может автоматически регулировать отопление и вентиляцию в зависимости от погодных условий и присутствия людей, экономя до 30 % энергии. К сожалению, в Азербайджане внедрение таких систем ограничено бюджетом и подходом заказчика.

Какие принципы вы считаете ключевыми для успешного управления крупными инженерными проектами?

- Три принципа: планирование, коммуникация и контроль. Планирование - не просто составление графиков, а понимание всех рисков и ресурсов. Коммуникация, умение донести техническую информацию до всех участников проекта. Контроль, не постоянная проверка сотрудников, а способность вовремя заметить отклонение и предотвратить ошибки. Если эти три элемента работают вместе, проект можно реализовать даже в самых сложных условиях.

Можете привести пример, когда ваши решения позволили сэкономить значительные ресурсы?

- В InterContinental, как ранее я рассказывал, система BMS была неправильно собрана и в результате компания теряла большие деньги на электроэнергии. Мне пришлось дополнить систему необходимыми датчиками, я нанял компанию чтоб прописали алгоритмы в PLC модулях для этих сенсоров и после оптимизировал работу чиллеров и насосов, настроил BMS для экономии электроэнергии. За летний сезон это позволило отелю сэкономить около 70 000 долларов, при этом комфорт гостей не пострадал. Для меня важно, что инженерные решения должны быть не только надежными, но и экономически оправданными.

Как вы видите будущее инженерных систем и управления проектами в Азербайджане и регионе?

- Будущее за интегрированными и интеллектуальными системами, где инженерные сети работают как единый организм. Однако внедрение технологий должно идти параллельно с подготовкой специалистов и корректной бюджетной политикой. Сейчас мы наблюдаем постепенный переход к автоматизации, но скорость внедрения ограничена экономическими реалиями. Тем не менее, потенциал огромен, и я вижу это как вызов и возможность для молодых инженеров.

Что бы вы посоветовали начинающим инженерам и руководителям проектов, чтобы они смогли достичь уровня эксперта?

- Всегда учитесь видеть проект целиком, от чертежа до эксплуатации. Понимайте стандарты и технологии, но учитесь принимать решения в нестандартных ситуациях. Цените команду и коммуникацию, не забывайте о контроле качества и бюджете. И главное, развивайте внимательность к деталям, потому что именно они делают проект успешным или провальным.

Беседу вел Мехти Ахмедзаде