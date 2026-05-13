В общественном транспорте в Баку могут появиться пакеты оплаты - КОММЕНТАРИЙ
Одной из тем, которая постоянно обсуждается в обществе, является возможность использования в общественном транспорте дневных, недельных и месячных платежных пакетов.
Возможно ли такое в Азербайджане?
В комментарии Day.Az транспортный эксперт Аслан Асадов отметил, что внедрение подобных пакетов, а также определенных механизмов скидок в будущем возможно.
По его словам, эти вопросы могут найти свое решение после полного формирования систем безналичной оплаты.
"В будущем может стать возможным внедрение определенных новшеств и скидочных возможностей, связанных с дневными и месячными пакетами. Развитие систем безналичной оплаты и расширение технологических решений создают новые возможности в этом направлении. В результате дальнейшего совершенствования платежных порталов и систем ожидается предоставление пассажирам более удобных и гибких услуг.
В настоящее время продолжаются работы по совершенствованию как системы BakıKart, так и мобильных приложений. Для повышения удобства пользователей, ускорения и повышения доступности платежных процессов рассматриваются различные нововведения", - сказал он.
Эксперт отметил, что предварительная оплата и применение различных тарифных пакетов в будущем могут помочь более эффективному управлению транспортной системой:
"Для этого ведутся работы по расширению технических возможностей и дальнейшему улучшению пользовательского опыта. В целом развитие цифровых платежных систем создает условия для формирования более удобных, современных и ориентированных на пользователя услуг в общественном транспорте. Со временем ожидается дальнейшее расширение как технических возможностей, так и удобства использования в этой сфере", - заключил он.
