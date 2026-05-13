Дело о попытке ввоза наркотиков в Азербайджан передано в суд

Завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении трех граждан Ирана, обвиняемых в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Следствием установлено, что Махтуми Садиг Аразгурбан оглу (Makhtoumi Sadegh Arazghorban), Атджани Тахер Халат оглу (Atjani Taher Halat) и Гангырме Омид Чалже оглу (Ghanghermeh Omid Chaljeh) подозреваются в контрабандном ввозе на территорию Азербайджана наркотических средств в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта.

Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору, незаконно приобрели для сбыта более 45 кг высушенной марихуаны и свыше 328 кг невысушенной марихуаны. Наркотики были переправлены через таможенную границу Азербайджана по Каспийскому морю на моторной лодке типа "Layner".

В ходе расследования также было установлено, что, приблизившись к побережью Хачмазского района и опасаясь обнаружения сотрудниками пограничной службы, обвиняемые выбросили наркотики в море.

В результате проведенных оперативно-разыскных и следственных мероприятий наркотические средства были обнаружены и изъяты как в прибрежной зоне Хачмазского района, так и на других участках Каспийского моря.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям 206.3.2, 234.4-1 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджана.

По решению суда в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство расследованием.

Обвинительное заключение утверждено и направлено для рассмотрения в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям.