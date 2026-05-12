При руководстве общенационального лидера Гейдара Алиева были определены стратегические направления внешней политики.

Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Спикер подчеркнула, что 15 июня 1993 года возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к высшей государственной власти, избрание его председателем Верховного Совета, а четыре месяца спустя - Президентом единодушной волей народа позволили предотвратить деструктивные процессы и события, стабилизировать ситуацию в стране. Под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева была сформирована и реализована концепция современной национальной государственности.

"Была разработана и принята Конституция нашего независимого государства, определены стратегические направления внутренней и внешней политики, отвечающие интересам народа Азербайджана. Создана модель долгосрочного и устойчивого развития страны. Азербайджан стал авторитетным членом международного сообщества", - отметила С.Гафарова.

