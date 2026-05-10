Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Большого шлема в Астане

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури успешно выступает на турнире серии Большого шлема в Астане (Казахстан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Азербайджана в весовой категории свыше 100 кг пробился в финал соревнований.

На старте Кокаури победил казахстанца Жантилека Нуртилепулы, затем в четвертьфинале оказался сильнее немца Эрика Абрамова.

В полуфинальной схватке азербайджанский дзюдоист одолел француза Тимана Диаби и обеспечил себе место в финале турнира.

В решающей схватке за золотую медаль Кокаури встретится с россиянином Иналом Тасоевым.

В категории до 90 кг Аслан Коцоев успешно прошел два раунда, победив казахстанца Айбола Ниссанали и итальянца Кристиана Парлати. Однако в четвертьфинале азербайджанский спортсмен уступил нидерландцу Франку де Виту.

В утешительной схватке Коцоев также проиграл представителю Молдовы Михаилу Латышеву и завершил выступление на турнире.

Джамал Фейзиев проиграл на старте Якубу Сордилу (Польша), и завершил выступление.