Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Большого шлема в Астане
Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури успешно выступает на турнире серии Большого шлема в Астане (Казахстан).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Азербайджана в весовой категории свыше 100 кг пробился в финал соревнований.
На старте Кокаури победил казахстанца Жантилека Нуртилепулы, затем в четвертьфинале оказался сильнее немца Эрика Абрамова.
В полуфинальной схватке азербайджанский дзюдоист одолел француза Тимана Диаби и обеспечил себе место в финале турнира.
В решающей схватке за золотую медаль Кокаури встретится с россиянином Иналом Тасоевым.
В категории до 90 кг Аслан Коцоев успешно прошел два раунда, победив казахстанца Айбола Ниссанали и итальянца Кристиана Парлати. Однако в четвертьфинале азербайджанский спортсмен уступил нидерландцу Франку де Виту.
В утешительной схватке Коцоев также проиграл представителю Молдовы Михаилу Латышеву и завершил выступление на турнире.
Джамал Фейзиев проиграл на старте Якубу Сордилу (Польша), и завершил выступление.
