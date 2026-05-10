Неоценимый вклад Гейдара Алиева в развитие градостроительной среды имеет особое значение, поскольку трансформация облика жилых пространств, сел, поселков и городов страны является одной из фундаментальных основ, формирующих представление о том, как реализуется долгосрочная стратегия развития.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева, посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В статье отмечается, что первичные проявления стратегического подхода четко прослеживались в период первого руководства Великого лидера республикой, охватывающий 1969-1982 годы: "В те годы были предприняты важные шаги, направленные на ускорение процесса индустриализации, создание новых производственных предприятий и расширение инфраструктуры, строительство объектов республиканского значения приобрело широкий размах. В основе реализуемой стратегической линии лежали такие фундаментальные принципы, как сбалансированное развитие жилых пространств страны, параллельное создание промышленной и социальной инфраструктуры, а также интеграция национального архитектурного наследия в современные процессы урбанизации. Отношение Великого лидера к градостроительству и архитектуре вытекало из логики его философии государственного строительства".