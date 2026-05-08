Как Анаит не удовлетворила Рубена Варданян

Автор: Акпер Гасанов

Вы будете смеяться, но в армянских СМИ появилось обращение Рубена Варданяна - фигуры, давно превратившейся из предпринимателя в политико-пропагандистский символ определенных кругов. Его нынешнее обращение, выдержанное в привычной для него пафосной и обличительной тональности, на деле лишь подтвердило: речь идет о попытке постфактум оправдать собственные стратегические просчеты.

Очевидно, что ключевая ошибка Варданяна заключалась в изначально неверной оценке ситуации. Он действовал, исходя из убеждения, что Азербайджан не сможет восстановить полный контроль над своими территориями после Второй Карабахской войны. Именно эта иллюзия подтолкнула его к решению перебраться на временно оккупированные земли Азербайджана, где он принял участие в деятельности незаконного образования, именовавшего себя "властью".

Назначение Варданяна на пост так называемого "госминистра" в рядах карабахской хунты было не более чем политическим фарсом. Это решение изначально носило декоративный характер, призванный создать иллюзию управляемости и легитимности сепаратистского режима. Однако реальность оказалась иной: Азербайджан последовательно реализовал своё право на восстановление территориальной целостности, а все фигуранты незаконных структур оказались перед лицом закона.

Важно подчеркнуть: речь идет о юридической ответственности за конкретные действия. Варданян осознанно нарушил законодательство Азербайджана, приняв участие в функционировании незаконных органов власти и содействуя деятельности, направленной против суверенитета государства. Возбуждение уголовного дела против него стало логичным следствием этих действий.

Судебный процесс, завершившийся вынесением приговора, был результатом длительного и последовательного разбирательства. Попытки представить его как "жертву" игнорируют сам факт: он добровольно оказался в ситуации, где его действия неизбежно подпадали под уголовное преследование. Облом? Ещё какой! Но не первый и не последний.

Дело в том, что особое внимание в риторике Варданяна уделяется международному фактору. Он и его сторонники явно рассчитывали, что тема его освобождения станет одной из ключевых на Саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Однако и эти ожидания не оправдались. Европейские лидеры и чиновники продемонстрировали сдержанную, а в ряде случаев - откровенно игнорирующую позицию.

Провокационные вопросы, подготовленные заранее, не получили желаемого отклика. Это стало наглядным свидетельством того, что международное сообщество не готово рассматривать ситуацию Варданяна вне правового контекста. Опять "двойка"? Жирная! В итоге, не добившись внешнеполитической поддержки, Варданян переключился на внутреннюю армянскую повестку.

Его критика в адрес омбудсмена Армении Анаит Манасян демонстрирует противоречивость позиции Рубена Карленовича. Она ранее, отвечая на претензии Рубена Карленовича к себе, сделала заявление, по сути мало чем отличающееся от сути спекуляций Варданяна. Она изрекла, что "подтверждает свою неоднократно публично заявленную позицию о том, что все армяне, лишенные свободы в Азербайджане, должны быть немедленно освобождены".

Впервые, кстати, была продемонстрирована попытка оценивать людей, которые получили в результате длительного и объективного судебного процесса различные наказания, не по роду совершённых ими преступлений, а по национальному признаку. Но в том-то и состоит "уникальность" ситуации, что Анаит не удовлетворила Рубена - своим ответом, естественно.

"Я не буду публично оценивать ее позицию", говорится в нынешнем заявлении Варданяна. После чего сразу же звучит фраза: "Это вопрос между ней и ее совестью". То есть, по сути, Варданян уже намекнул на бессовестность мадам Манасян, при этом изображая нежелание этого делать. Но, явно сочтя на этом свою миссию не до конца выполненной, Варданян в итоге решил обрушиться с обвинениями в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Список претензий длинный, но если коротко, то это стенания по поводу того, что сам Рубен и иные члены карабахской хунты все еще не на свободе. О том, что вся эта труппа несет заслуженное наказание за совершенные преступления против Азербайджана, Варданян умалчивает. То есть никакого раскаяния с его стороны нет. А это значит, что и освобождение Варданяна и главарей карабахской хунты невозможно. И пусть теперь Рубен Карленович пишет письма куда угодно.