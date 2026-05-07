Саудовская Аравия отказалась поддержать операцию США «Проект свободы»

Саудовская Аравия отказала Соединенным Штатам в поддержке операции Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив, так как Вашингтон заранее не уведомил королевство о своей инициативе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных представителей американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, объявление о начале операции, которое президент США Дональд Трамп сделал в социальной сети Truth Social, застало страны Персидского залива врасплох и "разозлило руководство Саудовской Аравии". В качестве ответной меры Эр-Рияд информировал Вашингтон о том, что не позволит американским военным взлетать с авиабазы им. принца Султана и запретит использовать свое воздушное пространство.

Последовавший за этим телефонный разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом, указывает NBC News, не смог выправить ситуацию. После этого американский лидер был вынужден поставить операцию на паузу.