Президент Украины позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

6 мая Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X.
"В ходе разговора было выражено удовлетворение положительной динамикой развития отношений между нашими странами. Мы также обменялись мнениями по реализации вопросов, обсужденных на встрече в Габале, в рамках двусторонней повестки дня", - говорится в публикации.
