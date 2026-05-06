Утверждено соглашение о сотрудничестве в области обороны между Азербайджаном и Эфиопией

Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в области обороны".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим закон.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в области обороны" было подписано 27 февраля 2026 года в городе Баку.

Основной целью Соглашения является создание правовой основы для сотрудничества между сторонами в области обороны, расширение и укрепление двусторонних связей по соответствующим направлениям (в таких областях, как военное образование, подготовка, учения, военно-гражданское сотрудничество, миротворческие и гуманитарные операции, материально-техническое обеспечение, военно-техническое сотрудничество и другие), учитывая, что сотрудничество в области обороны способствует международному миру и стабильности.

В Соглашении в качестве форм сотрудничества предусмотрены официальные визиты и деловые встречи, военное образование, тренинги, двусторонние переговоры, консультации, участие в военных учениях, участие в оборонных выставках, визиты военного и гражданского персонала и т.д.

Уполномоченным органом для реализации Соглашения является министерство обороны каждой из стран.