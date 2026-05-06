Европейская страна предложила свою помощь в патрулировании неба над Балтикой

Словакия рассчитывает принять участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Об этом заявил словацкий вице-премьер Роберт Калиняк на конференции по обороне в Варшаве, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"До конца следующего года, то есть до 2027 года, мы хотели бы участвовать в патрулировании воздушного пространства Балтийского региона", - сказал политик.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к организации. Государства-члены Североатлантического альянса оказывают поддержку странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство.